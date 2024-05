Vuelle ancora alla finestra Ora serve un’accelerata

(Di domenica 26 maggio 2024) Si va chiarendo la mappa geografica della prossima serie A2. Manca solo una squadra, infatti, per definire la seconda finale promozione: Trieste, che ha messo fuori Forlì, aspetta la vincente di Udine-Cantù, che oggi vanno a garaquattro. Bella soddisfazione per il diesse Andrea Gracis che dopo la lunga parentesi lavorativa a Treviso ha costruito in Friuli una squadra notevole con italiani del calibro di Monaldi (l’altra sera in gara3 l’ex biancorosso ne ha fatti 23, con 4/8 da tre), Alibegovic e Gaspardo. La finale dell’altro tabellone, invece, è già definita e ha rispettato i pronostici con la rognosa Fortitudo di Attilio Caja a sfidare la ricchissima Trapani del presidente Antonini, che a stagione in corsa ha affidato la squadra ad Andrea Diana, il coach a cui aveva pensato laprima di virare su Sacchetti. In ogni caso, la perdente di questo confronto saràin giro in A2 il prossimo anno e non sarà un cliente facile per nessuno.

