Von der Leyen - ' rafforzare difesa Ue per mantenere pace'

(Di domenica 26 maggio 2024) "Chi parla e si comporta come Putin non vuole la, ma andrà avanti. Ed è per questo che è così importante sostenere costantemente l'Ucraina ela nostra capacità di, perché se dobbiamolanel nostro continente, allora dobbiamo investire nella". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der, in un'intervista alla radio tedesca Deutschlandfunk. "Ci sono due modi per finanziare gli investimenti nella, o con contributi nazionali al bilancio Ue o le risorse proprie europee. Entrambi sono stati sperimentati", ha sottolineato. .

Per quasi settanta anni l’Europa ha potuto svilupparsi in un’economia di pace. La deterrenza convenzionale e nucleare (soprattutto americana) ha garantito la stabilità, richiedendo investimenti limitati nelle armi convenzionali che hanno puntato più sulla qualità che sulla quantità. formiche

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo confermato l'impegno a rafforzare le legittime capacità di difesa dell' Ucraina , come condizione indispensabile per raggiungere quella pace giusta a cui tutti aneliamo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni , nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala. liberoquotidiano

