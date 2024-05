Volley Nations League maschile 2024 - Italia inarrestabile | battuto il Brasile 3-2 nella bolgia del Maracanazinho

(Di domenica 26 maggio 2024) L’non si ferma più e chiude con la quarta vittoria la Pool 2 della prima settimana dellaballdeldi Rio de Janeiro va in scena una splendida partita contro ilpadrone di casa, costretto ad arrendersi 3-2 (17-25, 25-15, 22-25, 25-17, 14-12). Altri punti fondamentali in chiave ranking anche per una potenziale testa di serie ai Giochi Olimpici per la squadra di Fefè De Giorgi, che in rimonta riesce a imporsi non soltanto grazie alle prove delle stelle Michieletto, Lavia e Romanò, ma nel finale con l’impatto enorme dalla panchina di Bovolenta e Porro.

