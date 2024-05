Volley - l’Italia espugna il Maracanazinho! I Campioni del Mondo zittiscono il Brasile | Michieletto e Bovolenta imperatori

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:28 Finisce qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Brasile . Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. oasport

L’ Italia non si ferma più e chiude con la quarta vittoria la Pool 2 della prima settimana della Volley ball Nations League maschile 2024 . nella bolgia del Maracanazinho di Rio de Janeiro va in scena una splendida partita contro il Brasile padrone di casa, costretto ad arrendersi 3-2 (17-25, 25-15, 22-25, 25-17, 14-12). sportface

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Brasile, partita valevole per la Pool 2 della prima settimana della volleyball Nations League maschile 2024 di volley. Quarto ed ultimo impegno per gli azzurri in questa Week 1 della VNL, torneo che nella fase preliminare mette in palio i punti decisivi per il ranking che assegnerà le ultime cinque carte olimpiche per Parigi.

sportface