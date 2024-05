Volley - Italia in testa alla Nations League | classifica aggiornat - azzurri al comando da imbattuti

(Di domenica 26 maggio 2024) L’svetta ingenerale delladimaschile al termine della prima settimana di gare (la finestra prevedeva quattro partite per ogni squadra). I Campioni del Mondo occupano il primo posto con all’attivo quattro vittorie e undici punti: 3-0 contro la Germania, 3-0 contro l’Iran, 3-1 contro il Giappone, 3-2 contro il Brasile. La trasferta a Rio de Janeiro è stata superlativa per i ragazzi del CT Fefé De Giorgi, che hanno anche guadagnato diversi punti fondamentali per il ranking FIVB, che al termine della fase preliminare assegnerà gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

La Querzoli è viva. Forlì smonta la ‘ baby ’ Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-19, 25-10, 20-25, 25-16), sale al quartultimo posto e torna a sperare nella salvezza , ora distante un solo punto. Il match, inizialmente in programma sabato scorso e valevole per la 22ª giornata di serie B (girone E), era stato posticipato a causa degli impegni dei giocatori ospiti Gianluca Cremoni e Andrea Giani con la Nazionale azzurra Under 18. sport.quotidiano

Pubblicato il 24 Aprile, 2024 Due vittorie consecutive per la Virtus Tricase nel campionato di primo livello di Serie C maschile di Volley . Quando manca soltanto una giornata al termine della regular season del girone B di questa categoria, infatti, i tricasini hanno avuto uno scatto d’orgoglio e sono riusciti a conquistare due successi importanti e significativi, ma che comunque non bastano per evitare i playout . dayitalianews

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Mani out cercato e trovato da Vargas. Rimpianti per l’Italia con Cambi che non è riuscita a chiudere il punto dopo la ricezione sbagliata delle turche. 4-3 Parallela vincente di Degradi, che trova il tredicesimo punto della sua partita 3-3 Primo tempo vincente per la Turchia. oasport

Play-off volley serie C, il Porcari cade in casa dell’Empoli - Play-off volley serie C, il Porcari cade in casa dell’Empoli - Parte male la seconda fase play-off per il volley Porcari che viene superato da un Empoli che si fa riprendere, ma la spunta al quinto set In gara-1 della seconda fase dei play-off per il volley di se ... pistoiasport

Volley Treviso trionfa a Lanciano e conquista le BigMat Finali Nazionali Giovanili Under 17 maschili [FOTO] - volley Treviso trionfa a Lanciano e conquista le BigMat Finali Nazionali Giovanili Under 17 maschili [FOTO] - La squadra veneta, guidata in panchina da Giovanni Cappelletto, ha vinto dunque l’edizione 2024 della manifestazione nazionale riservata agli Under 17, superando in finale con il punteggio di 3-0 (25- ... chietitoday

Volley, Italia-Brasile 3-2! Michieletto incubo del Maracanazinho, De Giorgi la ribalta con Bovolenta e Porro - volley, Italia-Brasile 3-2! Michieletto incubo del Maracanazinho, De Giorgi la ribalta con Bovolenta e Porro - volleyball Nations League, l'Italia vince ancora a Rio: 3-2 al Brasile padrone di casa nella bolgia del Maracanazinho. Michieletto, Bovolenta e Porro eroici. sport.virgilio