Volley giovanile Under18 - la Libertas Forlì-Mosaico decima a Bari Dalla prossima settimana tocca alle under14

(Di domenica 26 maggio 2024) Mese di maggio dedicatofinali giovanili di. In campo femminile si è concluso ae dintorni il torneo riservatovintoImoco di Conegliano, che replica così il titolo vinto poche settimane prima a livello assoluto, come riusciva anche alla Teodora dei tempi "imperiali". Sconfitto in finale il Casal De Pazzi, società con sede nei pressi di Roma che da anni forma atlete che poi si affermano in serie A. Buon decimo posto per la mistaRavenna, guidata da Marone e Focchi. In pieno svolgimento , a Boario, le finali Under16. Ilha superato per 3-1 il Bolzano e per 3-0 il Reggio Calabria. Nell’episodio decisivo per il passaggio del turno è andata a condurre per 1-0 sulle lombarde di Busnago che però si sono imposte 3-2, estromettendo la squadra di Grazia Montevecchi dfasi successive.toccherà, impegnate a Cesena, con le piccole delqualificatesi grazie al primo posto nel torneo regionale.