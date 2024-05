Volano i prezzi della carta igienica - in 3 anni +44%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Uno dei prodotti più utilizzati, la, ha subito in Italia un sensibile rincaro, con ial dettaglio che, negli ultimi 3, sono saliti in media del. Lo afferma il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) che ha elaborato i dati pubblicati sull'osservatorio Mimit, mettendo a confronto iattuali con quelli in vigore nel 2021. Una confezione da 4 rotoli costava in media in Italia 1,74 euro nel 2021, mentre oggi, per la stessa confezione, si spendono mediamente 2,51 euro, con un aumento esattamente del +44,2%.