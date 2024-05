Vogherese - si parte dalle conferme

(Di domenica 26 maggio 2024) VOGHERA (Pavia) Primi movimenti in casain vista della stagione sportiva 2024- 2025 che sarà ancora nel campionato di serie D. Il sodalizio di via Facchinetti ha ufficializzato ledi mister Marco Molluso e del direttore sportivo Rino D’Agnelli,gli artefici della salvezza ottenuta ai primi di maggio. Con ogni probabilità lasceranno lo stadio Parisi gli attaccanti Binous e Minaj richiesti da club di lega pro, giocatori fondamentali che con le loro reti hanno contribuito alla permanenza in D. Vicini invece alla conferma i difensori Losio, De Angelis, Usardi, e il centrocampista Gerace. Importante novità anche a livello di strutture, infatti il presidente Oreste Cavaliere ha siglato un’accordo triennale con l’Aldini Bariviera di Milano. Questa sinergia porterà la prima squadra rossonera e la juniores nazionale ad allenarsi per tutti i novi mesi della stagione nella metropoli lombarda nel centro sportivo dell’Aldini, una struttura top da fare invidia a società professionistiche.

