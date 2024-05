VNL 2024 - De Giorgi | Bilancio positiv - ringrazio tutti i ragazzi per l’impegno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) Ferdinando De, ct dell’Italvolley, ha parlato a margine della vittoria della vittoria contro il Brasile nella VNL: “Sono stati quattro incontri importanti ed ilnon può che essereo, specialmente con il successo ai danni del Brasile al Maracanés dopo una bella battaglia. Vincere di squadra è ancora meglio, abbiamo messo in ogni match la nostra capacità di migliorarci“. “Dobbiamo cercare quello che facciamo ogni partita, ma anche con la testa di un gruppo che ragiona per crearsi in una stagione non particolarmente lunga. Queste partite sono cruciali per noi perché sono di preparazione e hanno un significato di vittoria e sconfitta. Ribadisco che è ilo, anche se possiamo migliorare sotto alcuni punti di vista” ha aggiunto De”.