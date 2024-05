Visto da Bruxelles Il gruppo Ecr sarà il faro di chi vuole l’alternativa al vecchio asse tra popolari e socialisti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 26 maggio 2024) Prima il Covid e poi il conflitto in Ucraina hanno sancito definitivamente la centralità dell’Ue. Una organizzazione che, piaccia o no, è diventata sempre più importante e che inciderà sulle nostre vite anche in futuro. Per questo motivo, e soprattutto per cambiare ciò che non funziona, bisogna occuparsene. Alle vecchie questioni (ancora irrisolte) legate alla denatalità, all’invecchiamento della popolazione, alla perdita di centralità rispetto ad altre zone del mondo e alla gestione dei flussi migratori, se ne sono aggiunte molte altre. Espansionismo cinese e russo, difesa e sicurezza, approvvigionamento di materie prime e di energia, sostegno all’agricoltura, sviluppo del continente africano, applicazioni dell’intelligenza artificiale. In un mondo multipolare l’Europa perde terreno La legislatura che volge al termine è stata caratterizzata dalla strategia nota come Green Deal e da obiettivi condivisibili a livello teorico ma irrealizzabili a livello pratico.