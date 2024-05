(Di domenica 26 maggio 2024) Roma, 26 mag – Come in altri paesi europei anche ini partiti nazionalisti sono in forte crescita, e in questo caso il partito che potrebbe vincere alle elezioni europee è L’Alliance for Unitingns, o Aur. Quest’ultimo si oppone all’immigrazione di massa e al piano delle lobby globaliste di sostituire i popoli dellacon immigrati asiatici e africani, è contro gli aiuti all’Ucraina e vuole riportare laai confini che esistevano nel 1940. L’Aur e le mosse per il consenso inSe nel 2020 Aur ha ottenuto il 9% dei voti, adesso alle elezioni europee inpotrebbe raggiunere anche tra il 16 e il 20% secondo i sondaggi. Il che sarebbe un grosso aumento, che riflette la strategia perseguita da questo partito per ottenere consensi. Effettivamente Aur ha trovato un modo originale di guadagnare il credito degli elettori, che consiste nel girare con un camion equipaggiato con attrezzaturein villaggi dove non esiste assistenza sanitaria, in modo da offrireai pazienti.

