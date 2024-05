Vis Angelo | La mia capra ci ha salvato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Marco Balduini, detto "", tifoso della Vis da 57 anni, inconfondibile con il suo completo biancorosso e sombrero in testa, domenica si è attirato gli strali della Recanatese perché è entrato in campo a fine partita a festeggiare con una. "", perché è venuto allo stadio con una? "Perché la notte prima ho sognato che dovevo farlo, che portava fortuna e infatti abbiamo vinto a quel modo, forse per merito anche della mia". Ma come ha fatto a portarla in città? "Non me lo dica, è stata una faticaccia, l’ho prelevata dal mio ovile e portata in auto fino al Miralfiore, poi al guinzaglio fino allo stadio, ma ogni tanto dovevo fermarmi, non posso affaticarmi, soffro di cuore". E come ha fatto a farla entrare allo stadio? "Non volevano assolutamente all’ingresso, così l’ho parcheggiata nel parchetto recintato del circolo della Vis e le ho detto: stai qui che se vinciamo torno e ti porto in campo a festeggiare" Non è la prima volta che lei porta animali allo stadio..