Virtus - certezze e difetti Belinelli inamovibil - Banchi al lavoro per limitare i black-out

(Di domenica 26 maggio 2024) Seconda gara trae Venezia, dopo che i bianconeri hanno avuto la meglio sui lagunari nella prima partita di questa serie semifinale. Si gioca stasera (ore 20.45 diretta Dmax) sempre alla Segafredo Arena e i due roster non dovrebbero subire particolari variazioni rispetto a quelli visti venerdì sera. Le statistiche, che sono sempre una sintesi precisa di quello che è successo in campo, dicono che se oggi la V nera è avanti in questa serie lo deve quasi esclusivamente a Marcoe al suo smisurato talento offensivo. Ancora una volta il capitano bianconero ha superato sé stesso realizzando 26 punti e migliorando così il record personale stagionale che era fermo a quota 24. Che cosa consenta a un uomo di 38 anni e padre di famiglia a scendere in campo con lo stesso spirito di quando ne aveva 16 e faticava a trovare minuti nella prima squadra è una questione che prima o poi andrà affrontata quando i palloni saranno definitivamente fermi.