Vincitrice di Amici 23 e tutti i finalisti da Silvia Toffanin | cosa vedremo nello speciale di Verissimo

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 26 maggio 2024)chiuderà la stagione con23, un evento da non perdere, completamente focalizzato sul talent show di Maria De Filippi, che ha raggiunto il suo culmine sabato scorso con un successo di pubblico senza precedenti.di23: la puntata didi oggi 26 maggio Il fulcro dellodisu23 saranno le narrazioni, il viaggio e le performance dei seidel talent show di Maria De Filippi, con un particolare accento sulla felicità immensa e i piani futuri di Sarah, la cantante che ha trionfato in questa edizione. Inoltre, si metterà in luce l’abilità eccezionale di Marisol, che ha ottenuto il premio per la sua categoria. Nel corso della puntata ci saranno momenti carichi di emozione e ospiti inaspettati anche per gli altri giovani che sono arrivati alla finale: i cantanti Petit, Holden e Mida e il danzatore Dustin.