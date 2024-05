Vincenzo Mollica e quel video su Parkinson e signora cecità diventato subito virale

Roma, 26 maggio 2024 – Un messaggio garbato, delicato e persino ironico (nonostante un tema delicato: la sua precaria salute) come è tipico del personaggio. Un breve video pubblicato su Instagram che sta commuovendo. Ad averlo postato sul suo profilo social è Vincenzo Mollica. “Spero ardentemente ... quotidiano

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2024 "Spero ardentemente che Mister Parkinson e sorella cecità mi lascino in pace almeno in quel punto preciso dove comincia l'eternità", le parole di Vincenzo Mollica in un video postato sui social. / Ig Mollica Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev iltempo