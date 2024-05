Vigor Lamezia-Bisceglie 3-3 Calcio playoff Eccellenza

Tempo di lettura: < 1 minutoNonostante il pochissimo tempo a disposizione (la prevendita è partita solo ieri alle 12:30), sono già oltre 5000 i tagliandi venduti per la gara di questa sera in programma al “Ciro Vigorito” tra Benevento e Torres, match valido per l’andata dei quarti di finale dei Playoff . anteprima24

Playoff nazionali Eccellenza, la semifinale d’andata tra Vigor Lamezia e Bisceglie termina 3-3 - playoff nazionali Eccellenza, la semifinale d’andata tra vigor Lamezia e Bisceglie termina 3-3 - Lamezia Terme – Partita non adatta ai deboli di cuore quella del “Guido D’Ippolito” tra vigor Lamezia e Bisceglie, semifinale d’andata dei play-off nazionali di Eccellenza. Sotto di due goal a metà ... lametino

Eccellenza: oggi al via i play off nazionali-Programma andata primo turno - Eccellenza: oggi al via i play off nazionali-Programma andata primo turno - Ventotto formazioni per sette posti in palio nella Serie D 2024/2025: al via domani con l’anticipo Costa D’Amalfi-San Cataldo (ore 16.30) l’andata del primo turno dei playoff nazionali tra le seconde ... goalsicilia

Prima categoria, finale playoff girone C. Decide il gol di Beruschi. Va avanti la Vigor Montecosaro - Prima categoria, finale playoff girone C. Decide il gol di Beruschi. Va avanti la vigor Montecosaro - vigor 1 SAN CLAUDIO 0 vigor : Renzi, Tidei, Pepi, Beruschi, Cicconofri, Micucci, Reucci, Biondi, Bernabei, Tulli, Guermandi. All. Pierantoni. SAN CLAUDIO: Lorenzetti, Olivieri, Scarponi, Gubin ... msn