VIDEO MotoGP - il sorpasso decisivo di Bagnaia su Martin nel GP di Catalogna

Francesco Bagnaia sfida i tabù e le macumbe e vince il Gran Premio della Catalogna a Barcellona. Un successo straordinario per Pecco dopo l’amara caduta ieri nella Sprint Race: in questo Gran Premio non era mai andato oltre la quinta posizione e ieri si era steso in curva 5, oggi proprio in curva 5 infila Jorge Martin per un sorpasso fantastico e si prende una vittoria fondamentale in ottica Mondiale.

