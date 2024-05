VIDEO MotoGP - GP Catalogna 2024 | highlights e sintesi Bagnaia sorpassa Martin e vince

Il campione del mondo, Pecco Bagnaia (Ducati), con una condotta di gara esemplare, ha vinto il GP di Catalunya precedendo lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac). Terzo posto per Marc Marquez (Ducati Gresini) che ha recuperato undici posizioni rispetto alla partenza. gazzettadelsud

Non è un semplice sorpasso, bensì un gesto mirato per buttarsi finalmente il passato alle spalle. Francesco Bagnaia ha trionfato in occasione del GP della Catalogna, sesto appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP, imponendosi finalmente su una pista, quella del Montmelò, che nel passato recente gli aveva riservato svariati problemi.

