VIDEO – Milan-Salernitana 3-3 - Serie A | gol e highlights della partita

(Di domenica 26 maggio 2024), anticipotrentottesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-3: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Giuseppe Meazza dio. SALUTO CON PAREGGIO –3-3 nell’anticipotrentottesima giornata diA. Finisce senza una vittoria l’ultimadi Stefano Pioli da allenatore del. Nella serata del congedo di tanti protagonisti, nonchédallaA, il primo dei sei gol è un assurdo regalo dei campani. Su lancio in avanti Vincenzo Fiorillo blocca il pallone, incredibilmente se lo lascia sfuggire e Rafael Leao deve solo scartare mettendo in rete nella porta vuota (22?). Passano cinque minuti e arriva il gol più atteso, quello di Olivier Giroud (che va in America) in girata su calcio d’angolo da sinistra. Lapiù volte rischia la goleada, poi al 64? accorcia con un colpo di testa di Simy anche qui da corner.

Gli highlights e le azioni salienti di Padova-Vicenza 0-1, match di ritorno del secondo turno della fase nazionale. Un gol di Della Morte al 44? regala il pass per la final four agli ospiti, che avevano vinto la gara di andata per 2-0. sportface

Il video con gli highlights e i gol di Avellino-Catania, match valevole per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Cianci dopo 10? sblocca il risultato e fa sognare gli ospiti, ma l’Avellino non perde la calma e riesce a orchestrare una bella rimonta nella ripresa. sportface

Il video con gli highlights e i gol di Carrarese-Juventus U23, match valevole per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Finisce in parità anche la seconda sfida, questa volta 2-2 dopo l’1-1 dell’andata. sportface

The Sandman 2, le new entry del cast interpretano gli Eterni - The Sandman 2, le new entry del cast interpretano gli Eterni - I nuovi episodi della serie The Sandman vedranno il ritorno di molti personaggi noti, ma anche alcune new entry nei panni di Delirio, Destino e Il Prodigio ... tecnologia.libero

One Piece: Il cosplay di Nico Robin realizzato da tainamarjore ci incanta in un video - One Piece: Il cosplay di Nico Robin realizzato da tainamarjore ci incanta in un video - tainamarjore ci propone il proprio cosplay di Nico Robin da One Piece: il video che ci propone ci incanta con il suo sorriso e con gli occhi; vediamolo. multiplayer

Video/ Juventus Monza (2-0) gol e highlights: addio con rete per Alex Sandro! (Serie A, 25 maggio 2024) - video/ Juventus Monza (2-0) gol e highlights: addio con rete per Alex Sandro! (serie A, 25 maggio 2024) - video Juventus Monza (risultato finale 2-0): gol e highlights della gara valevole per la trentottesima giornata della serie A 2023/2024. ilsussidiario