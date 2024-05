VIDEO Giro d’Italia 2024 - l’arrivo della ventunesima tappa | Merlier brucia tutti a Roma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Timmette la sua terza firma al. Il velocista belgaSoudal-Quick Step domina la volata di, traguardo conclusivoCorsa Rosa, mettendo le sue ruote avanti a Jonathan Milan (Lidl-Trek) che non trova nuovamente fortuna nella Città Eterna. Anche perché la sua prova è stata condizionata fortemente da un problema meccanico subito all’alba dell’ultimodel circuitono. Milan ha perso quasi un minuto ed è stato costretto ad un forsennato inseguimento. Nell’ultimo chilometro la sua squadra si è disunita, consentendo adi partire a razzo e vincere con due biciclette di margine. Per la maglia rosa Tadej Pogacar una giornata tranquilla non esiste: anche oggi era in mezzo alla bagarre, provando a portare Juan Sebastian Molano alla volata finale.