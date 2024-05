Viale Italia - traffico interrotto per lavori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Proseguono iper le nuove rotonde in, che ad oggi hanno interessato la riqualificazione del tratto tombinato del canale di Ravaldino e la parte di rotatoria sul lato di via della Grata. L’intervento proseguirà sul lato opposto. Dalle 21 di domani alle 6 di martedì sarà chiuso alin corrispondenza dell’intersezione con via della Grata, via Casamorata, via Forlanini e via Rossi. Si consiglia a chi proviene dal centro storico di uscire in piazzale Santa Chiara da via Dandolo, proseguendo su via Pelacano per orientarsi in direzione Faenza e suin direzione Cesena.