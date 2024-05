Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 26 maggio 2024) NOTIZIARIO 26 MAGGIO ORE 19:20 MATTEO BERTNCINI UN SALUTO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA CASSIA BIS, QUI CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA BACCANO E OLMETTI VERSO LA CAPITALE SULLATARQUINIA, È RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI CIVITAVECHIA VERSO LA CAPITALE, PERMANGONO CODE. SEMPRE SULLATRARQUINIA ALTRE CODE MA PER TRAFFICO TRA SANTA SERVERA E TRRIMPIETRA VERSORIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE SULLANAPOLI TRA VAL MONTONE E LA DIRAMAZIONESUD VERSO, ANCHE QUI PERMANGONO CODE INCIDENTE RIMOSSO ANCHE SSUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, IN SMALTIMENTO, PROSEGUENDO IN INTERNA TROVIAMO ALTRE CODE MA PER TRAFFICO TRA COLOMBO E FIUMICINO TRA VIA DI BOCCEA E CASSIA, TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA ETERAMO RESTANDO SUL RACCORDO MA IN ESTERNA ALTRE CODE PER TRAFFICO TRA PONTINA E TUSCOLANA CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLAFIUMICINO TRA VIA PORTUENSE E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE ANCORA CODE PER TRAFFICO SULLATERAMO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA TEST VERSOE NEL TRATTO URBANO DA TOR VERVARA A VIALE DELLA SERENISSIMA VERSO IL CENTRRO ALTRE CODE SULLA PONTINA DA POMEZIA NORD A CASTELNO VERSO IL RACCORDO SULLA AURELIA CODE TRATTI TRA MARINA DI CERVETERI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PASSIAMO AGLI EVENTI, TERMINATA L’ULTIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA, SONO RIAPERTE QUINDI TUTTER LE STRADE PRECEDENTEMENTE CHIUSE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE E RIPRISTINATO IL PERCORSO DI TUTTE LE LINEE BUS SEMPRE NELLA CAPITALE ALLE 20:45 ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCHERA’ IL MATCHSASSUOLO VALIDO PER L’ULTMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A, ATTIVE DUNQEU LE CONSUETE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO, QUESTA SERA SULLA MEETRO MARE STOP AI LAVORI SERALI, LE ULTIME CORSE DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO SONO ALLE 23:30.