Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2024 ore 17 | 30

(Di domenica 26 maggio 2024) NOTIZIARIO 26 MAGGIO ORE 17:20 MATTEO BERTNCINI UN SALUTO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DI CASILINA E DI TUSCOLANA, PROSEGUENDO IN INTERNA TROVIAMO ALTRE CODE MA PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E PONTINA E TRA CASSIA BIS E SALARIA RESTANDO SUL RACCORDO MA IN ESTERNA ALTRE CODE SEMPRE PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA SULLA PONTINA PERMANE L’INCIDENTE AL KM 17 ALL’ALTEZZA DI SPINACETO CON CODE A PARTIRE DA CASTELNO INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA PORTUNSE VERSO FIUMICINO CON CODE A PARTIRE DA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE CODE PER TRAFFICO SULLAFIUMICINO TRA VIA PORTUENSE E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SPOSTIAMOCI SULLA AURELIA, QUI CODE TRATTI TRA MARINA DI SAN NICOLA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO ADESSO UNO SGUARDO AGLI EVENTI: NELLA CAPITALE PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO SI CHIUDE AIL GIRO D’ITALIA.