Via Ricasoli e i segreti del cocomero

(Di domenica 26 maggio 2024) Ciro Vestita Viaa Firenze al tempo dei Medici era denominata via del; come mai ? Semplice: l’Anguria per decenni aiutò la stirpe dei Medici a combattere la gotta. Tutti i componenti di questa nobile famiglia soffrivano di Gotta; il padre di Lorenzo, Piero, lo chiamavano Piero il gottoso.Pare che lo stesso Magnifico sia morto giovanissimo (43 anni ) per eccesso di acidi urici. A creare questa situazione era l’assenza di cultura alimentare. Come assurdo i medici del tempo per combattere la gotta consigliavano ai pazienti il cuore di piccione, che ovviamente creava un peggioramento notevole visto che era benzina sul fuoco. Il tutto durò per secoli fino ai tempi di Galileo; nel 1667 Il Re Sole dichiara guerra all’Olanda con un unico problema :il Principe di Condè,suo braccio armato era a letto con un attacco di gotta. Questi scrive quindi al suo amico Francesco Redi (allievo di Galileo)per avere un farmaco contro i suoi mali.