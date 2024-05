Via libera dalla Valcamonica La neve però sigilla la Tre Valli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) La Provincia ha riaperto la strada che conduce al Passo di Crocedomini dal lato della. Era chiusa da novembre a causa dellacaduta copiosissima. Non è stato possibile riaprire completamente la strada delle Tre, in questo periodo solitamente già percorribile, a causa del maltempo degli ultimi giorni e delle continue nevicate nei punti più alti, dove c’è rischio di cedimento di ammassi nevosi. La Provincia fa sapere che martedì sarà riaperto il tratto di Splocalità Bonardi alla Cava Pedretti. Tutta la parte della strada che sale a CrocedominiValsabbia e dunquePiana del Gaver e Bagolino sarà pure riaperta martedì. La Sp 345, in parte asfaltata e in parte no, è la strada interva più alta d’Europa, particolarmente frequentata da motociclisti, ciclisti e veicoli in movimento tra le trebresciane. È un ottimo punto di partenza per escursioni in quota, con luoghi di rara bellezza.