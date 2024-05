Via al concorso ATA terza fascia 2024 | come candidarsi e quando scade

(Di domenica 26 maggio 2024) C’è finalmente il nuovo bando per personale ATA dinelle istituzioni scolastiche che prevedono i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico. Ilserve a produrre le graduatorie di circolo e di istituto, che sostituiscono quelle vigenti nel triennio scolastico precedente. Le nuove avranno validità per il/2025, il 2025/2026 e il 2026/2027. La selezione dei candidati avviene secondo un punteggio complessivo decrescente, calcolato in base alla tabella di valutazione dei titoli, e viene effettuata dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche destinatarie delle domande.

Le qualifiche OSS e OSA per i collaboratori scolastici varranno ancora un punto ai fini del punteggio nelle graduatorie ATA di terza fascia. Stesso punteggio per il nuovo profilo dell'operatore scolastico. Il dm 89/2024 contiene alcune specifiche sulle qualifiche OSS e OSA, rispetto al precedente dm 50/2021, e aggiunge la qualifica OAD. orizzontescuola

La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) diventa requisito di accesso alle graduatorie ATA di terza fascia. In base al bando di aggiornamento, il dm 89/2024, nessun punteggio viene dato agli aspiranti per questo titolo, mentre le altre certificazioni informatiche vengono valutate con 0. orizzontescuola

