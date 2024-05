Vespa velutina o calabrone dalle zampe gialle - il professore | Ecco come si neutralizzano i nidi

(Di domenica 26 maggio 2024) Roma, 26 maggio 2024 -(o): cosa vuol dire neutralizzare ilavorano le squadre? Ancora: questo insetto alieno si può eradicare? Lo abbiamo chiesto al professor Antonio Felicioli, che insegna apilologia e biochimica al dipartimento di Scienze veterinarie di Pisa., chi sono i neutralizzatori di“Di solito i neutralizzatori sono apicoltori direttamente interessati a difendere il proprio patrimonio apistico – risponde l’esperto -. Devono essere formati per conoscere le procedure in sicurezza. Devono sapere quali insetticidi usare eoperare. Anche solo manovrare un’asta di carbonio che alla fine arriva ad essere più lunga di 20 metri richiede una certa perizia”. Restano veleni nell’ambiente? “Purtroppo sì.

