Vertenza Tosi-Comune | Nessun sacrificio chiesto all’azienda solo un adeguamento

(Di domenica 26 maggio 2024) "chiediamoil 2% della sua area per risolvere il problema storico dell’accesso alla stazione": è questa la posizione dell’Amministrazione comunale nell’ormai infinito "affaire", che si riassume nella contrapposizione tra le indicazioni del Pgt per le aree che interagiscono con il contesto produttivo dell’azienda e i desiderata dell’azienda stessa, espressi dal patron Alberto Presezzi. "Ancora una volta ci troviamo costretti a fare dichiarazioni per smentire fantasiose ricostruzioni di realtà che, semplicemente, non esistono… oggi è la volta dei camion che non potranno più trasportare le merci all’interno dell’area Franco– scrivono nella loro ricostruzione il sindaco Lorenzo Radice e l’assessore Lorenza Fedeli –. Come è evidente che qualcuno, mesi fa, ha voluto giocare sulla passione dei legnanesi per la storia della ex Manifattura, così viene da chiedersi se oggi altri stiano cercando di far leva su quello che il nome Francosuscita a Legnano".