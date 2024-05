Verso le finali regionali di calcio a 5 Csi Promosse Airone e Ripe San Ginesio

Periodo intenso per le atlete della Polisportiva Barbanella Uno. A Firenze si è disputata la finale regionale della categoria LC3 e LD3. La Polisportiva ha schierato in pedana ben 15 ginnaste nelle diverse categorie che hanno tutte portato a termine brillantemente le loro prove. lanazione

Con una bella prestazione e di fronte a un pubblico molto numeroso, le ragazze della Wonder Spezia allenate da Lele Giraldi e Matteo Marescotti si laureano campionesse territoriali Under 14. In finale vittoria sulla Pro Recco battuta con un netto 3-0 (25-14; 25-19; 25-11 i parziali). sport.quotidiano

Ancora un successo a livello giovanile per il Cus Ferrara tennis, che ha portato due formazioni alle fasi finali dei campionati a squadre giovanili. Con prospetti usciti dal progetto Salvi, la squadra Under 16 maschile con un fantastico successo per 2-1 ottenuto in terra romagnola contro il Tc Valmarecchia, entra nel lotto delle migliori 4 formazioni della regione.

sport.quotidiano