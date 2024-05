Verso Atene - il diario | ultime ore a Firenze Sta per partire la missione Olympiacos

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024 - Leore fiorentine sono buone per raccogliere le energie con le famiglie. Una domenica sera atipica per la Fiorentina, mentre in contemporanea terminerà il campionato di Serie A. Serata libera per i gigliati, che domattina saluteranno i propri cari prima di recarsi al Viola Park. Allenamento alle 11, poi l'ultimo pranzo all'interno del centro sportivo gigliato e la partenza nel pomeriggio alla volta di. Inizia con un giorno d'anticipo la. Giusto così, la Fiorentina rompe il solito protocollo e viaggia con un giorno d'anticipo per gestire l'avvicinamento al match con più calma. La sede del ritiro viola sarà situato nel quartiere Nea Filadelfia, non lontano dallo stadio dell'Aekdove si disputerà la finale.