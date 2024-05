Verona-Inter - un girone dopo | il gol che lanciò la corsa scudetto

(Di domenica 26 maggio 2024)di questa sera ha tutto un altro sapore rispetto a unfa, quando a San Siro, l’ultima giornata di campionato, una partita al cardiopalmadi fatto la vera e propriaper la squadra nerazzurra. UN– Se in molti ritengono il punto di svolta della stagione l’autogol di Federico Gatti che decretò lo 0-1 di San Siro contro la Juventus, probabilmente il primo e vero punto di svolta della stagione nerazzurra e dellava ricercato circa un mese prima. Ovvero il 6 gennaio 2024, quando, sempre a San Siro, va in scena

Firenze, 17 aprile 2024 – Quel che resta da giocare di Lanciotto-Castelfiorentino, la gara finita in tragedia per il malore fatale a Mattia Giani, andrà in scena (o perlomeno dovrebbe) il 24 aprile, cioè mercoledì prossimo. lanazione

L'assemblea degli azionisti della holding Caltagirone ha approvato il bilancio 2023, ha approvato la distribuzione di un dividendo da 0,25 euro per azione, ed ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2024-2026, Il pagamento della cedola sarà a partire dal 22 maggio 2024, con stacco della cedola il 20 maggio e record date il 21 maggio. quotidiano

San Marino vince anche gara3 col Parmaclima e completa lo sweep - È tris di successi per il San Marino Baseball in questa ultima giornata d'andata del girone A. Celli e compagni vincono 2 - 1 gara3 col Parmaclima e completano così lo sweep dopo le vittorie in gara1 e gara2. Nel match del sabato sera il vantaggio arriva con la valida di Ferrini al 4°,... newsrimini

Baseball, i Warriors Bari domani in campo contro gli Angels Matino per difendere il primo posto nel girone - Opposti in trasferta agli Angels di Matino, i guerrieri biancorossi si presenteranno in Salento da primi del girone P con l'obiettivo di misurarsi contro i diretti avversari nella rincorsa ai playoff. baritoday