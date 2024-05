Verona-Inter - ultima con tanti cambi per Inzaghi! La probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024)sarà l’gara della trentottesima giornata e di conseguenza l’di questo campionato di Serie A. Simonevaluta l’ampio turnover. Di seguito laDI CAMPIONATO – L’di Simonesi prepara a chiudere la stagione di Serie A in casa delcon unaampiamente rinnovata. Dopo aver già conquistato matematicamente il titolo di Campione d’Italia, l’allenatore nerazzurro ha deciso di effettuare un significativo turnover, offrendo opportunità di gioco a diversi giocatori che hanno avuto meno spazio nel corso dell’anno. Per Simone, questa partita rappresenta un’opportunità preziosa per valutare le seconde linee e i giovani talenti, in vista della pianificazione della prossima stagione.col turnover! La– Per l’, sarà l’occasione di chiudere la stagione con una prestazione convincente, dando spazio a chi ha giocato meno.