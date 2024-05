Verona-Inter - da Audero ad Arnautovic | tutti i cambi di formazione – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024), stasera alle 20.45, chiuderà la stagione delle due squadre. È una partita che non ha niente da dire a livello di classifica, perciò lecito aspettarsi diverse novità di. Fra quelle di Inzaghi due che scalpitano sono: l’undici del Corriere dello Sport. NUOVI E ULTIMI –completa la stagione e per molti sarà anche l’ultima con la maglia nerazzurra. Fra questi c’è Emil, al quale Simone Inzaghi darà presumibilmente la partita conclusiva prima di rientrare alla Sampdoria ed essere ceduto altrove. C’era un diritto di riscatto, non sarà esercitato. Può esserci passerella anche per Raffaele Di Gennaro, che ha il contratto in scadenza e può rimanere come terzo per la questione liste. È quanto afferma il Corriere dello Sport, che vede il suo “debutto” a gara in corso come possibile. Mentre riposerà Yann Sommer, che in attesa degli Europei con la Svizzera ha finito la sua stagione di club domenica scorsa contro la Lazio.