Verona-Inter - Bentegodi gremito per l’ultima di campionato! La situazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024), appuntamento questa sera alle 20:45 perdiallo Stadio. Sono già stati venduti molti biglietti, tanti altri sono ancora in vendita. Ecco lanel dettaglio.– Prosegue la vendita dei biglietti per la gara, ultima gara diin programma domenica 26 maggio alle ore 20:45. Come riportato dal club gialloblù, tra tagliandi venduti e quota abbonati è già stata superata la quota di ventiduemila presenti e la prospettiva di ulteriori vendite nelle prossime ore, l’atmosfera promette di essere elettrizzante., ultima diper entrambe SI CHIUDE – Il, reduce da una stagione altalenante, cercherà di concludere ilcon una prestazione convincente davanti ai propri tifosi. La squadra di Marco Baroni, nonostante qualche difficoltà, ha dimostrato carattere e determinazione in numerose occasioni, e oggi vorrà regalare un ultimo sorriso al suo pubblico.