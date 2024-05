Vermouth - ecco come un liquore classico e antico trova una nuova pelle E riparte da Torino dove era nato

(Di domenica 26 maggio 2024) Parlare di un ritorno delè quasi riduttivo. Stiamo assistendo a un trionfo, una (ri)scoperta, una rinascita. Un salto epocale rispetto al vermuttino che piaceva alla professoressa Baudino dei gialli di Margherita Oggero e a generazioni di piemontesi che lo consideravano quasi un elisir di lunga vita, raccomandato dopo pranzo. Oggi il(o vermuth/vermut alla tedesca, fate voi) vive unagiovinezza ed è il re della mixology creativa, amatissimo dai giovani, insomma “fa tendenza”. Da Wermut aLa storia è nota: una targa in piazza Castello a, all’angolo con via Viotti, celebra Antonio Benedetto Carpano che nel 1786 nella sua bottega vicina al Palazzo Reale avrebbe inventato quello speciale vino bianco con spezie e piante aromatiche, prima fra tutte l’artemisia, in tedesco Wermut.

