Verbania - il candidato di Fratelli d’Italia con lo slogan Presente! sull’auto Lui | Equivoc - voglio sottolineare la mia azione sul territorio

(Di domenica 26 maggio 2024) Un’auto di grossa cilindrata con il simbolo disula fiancata e lo!“, lo stesso grido usato alle adunate neofasciste per accompagnare i nomi dei “camerati” vittime degli anni di piombo, di solito accompagnato dal braccio teso. La trovata elettorale è di Matteo Marcovicchio, 38 anni,del partito di Giorgia Meloni aalle Comunali dell’8 e 9 giugno: l’auto con il suo “scivoloso” messaggio è stata notata in questi giorni per le strade della cittadina sul lago Maggiore. Sul suo profilo, Facebook Marcovicchio si definisce “manager bancario e imprenditore con la passione per la politica, per dieci anni consigliere provinciale e assessore comunale a”: nella lista di FdI per il Consiglio comunale occupa la seconda posizione, subito dietro il capogruppo uscente Damiano Colombo, a sostegno della candidata sindaca Mirella Cristina (avvocata ed ex deputata di Forza Italia).