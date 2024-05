Vent’anni di Locus Festival | il programma completo del festival pugliese tra i simboli dell’estate

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 26 maggio 2024) LOCOROTONDO – Una storia gloriosa che ha saputo attraversare due decenni con musiche e voci da ogni parte del mondo, centrando coraggiose scoperte e anticipando i tempi e le mode. Una storia incisa nella terra rossa, nella calce bianca e nella pietra ruvida di un territorio che fu inesplorato e che ora è diventato il place to be di chi cerca un’estate ad alta qualità musicale: la Puglia. Una storia da onorare con una nuova, indimenticabile line-up. Dal 28 giugno al 14 agosto va in scena la ventesima edizione del, un baluardomusicale italiana e un antesignano del rinascimento. Per celebrare questo incredibile traguardo, ilnato a Locorotondo (BA) e che in questi due decenni ha messo la Valle d’Itria sulle mappe di tutti gli amanti della musica, sceglie come tema ispiratore “It Was Written”, facendo proprio il titolo del secondo album di Nas, fra gli ospiti più importanti di questa edizione del 2024.