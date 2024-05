Vanni | Zhang - un gesto intelligente! Chiuso ferita con l’Inter

(Di domenica 26 maggio 2024) Il giornalista di Repubblica Francocommenta l’emozionante saluto di Stevenal. Poi analizza ildell’ex Presidente anche da un altro punto di vista. CAMBIO REGISTRO – Franco, ospite di Radio Sportiva, commenta il saluto di Stevenal: «Molto notevole la differenza di toni fra quel comunicato aggressivo e pochissimo apprezzato dai tifosi che feceil giorno prima della scadenza del debito in cui paventava possibili rischi per la società e quello che ha affidato a Instagram. È un messaggio molto bello, universalmente apprezzato dai tifosi. Una dichiarazione d’amore per i colori nerazzurri. Ed è anche un dirsi bravo, che merita per i trofei vinti, e lo dice anche a tutto lo staff fino ai tifosi della Curva Nord».-Inter, c’è altro dietro alla dichiarazione d’amore? INDENNIZZO – Franco, poi, continua ad analizzare le parole di, fornendo anche un’altra chiave di lettura: «così hauna

Steven Zhang saluta l’Inter e si raccomanda a Oaktree: “Amatela” - Steven zhang saluta l’Inter e si raccomanda a Oaktree: “Amatela” - Il presidente uscente tramite un lungo post su Instagram ha salutato i tifosi, i dirigenti, i giocatori, l’allenatore Simone Inzaghi e anche il fondo, entrato ... repubblica

Vanni: «Inter, c’è la data per il pareggio di bilancio! Stadio e non solo» - vanni: «Inter, c’è la data per il pareggio di bilancio! Stadio e non solo» - Franco vanni, intervistato ha discusso le difficoltà affrontate dall'Inter durante la pandemia, ha parlato del futuro stadio e del management Inter riconfermato. PANDEMIA E SUPPORTO OAKTREE - Franco V ... informazione

Vanni: «Inter a Oaktree, Zhang non può opporsi! Vicenda riguarda altro» - vanni: «Inter a Oaktree, zhang non può opporsi! Vicenda riguarda altro» - L’Inter è passata nelle scorse ore da Suning a Oaktree. Si è parlato a lungo di possibilità di zhang di fare causa e bloccare l’operatività del club, ma vanni in collegamento con Radio Radio – Lo Spor ... informazione