Vanni | Inter - Marotta gestisce la transazione! Tifosi al sicuro

(Di domenica 26 maggio 2024), in occasione del suo nuovo libro “La stella più bella”, dagli studi di Sky Sport ha parlato del contributo di Massimo Moratti ed Ernesto Pellegrini con i loroventi. Poi il collega si è soffermato a parlare della situazione societaria attuale, con il cambio di proprietà. DICHIARAZIONI – Francosvela un po’ il contenuto del suo nuovo libro, parlando dell’vista all’ex presidente dell’, Massimo Moratti, che gli ha detto: «”Per un tifoso dell’, vincere il ventesimo scudetto battendo in campo il Milan è una cosa troppo grande per essere sognata! Va oltre ogni immaginazione”. Invece Pellegrini mi ha detto che ogni tanto si sogna lo scudetto dei record della stagione 1988-89 e in particolare la punizione di Matthaus contro il Napoli, solo che ogni tanto si sveglia ed è convinto che non sia successo. Allora deve parlare con la moglie e guardare le foto per realizzare che è successo davvero (ride, ndr)».