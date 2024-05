Valditara | Ridare autorevolezza ai docenti e responsabilizzare gli studenti

"Per la prima volta c’è un ministro che ha evidenziato come dobbiamo ridare autorevolezza sociale alla categoria dei dirigenti scolastici e di tutto il personale scolastico. Dobbiamo ripristinare il principio di autorità. orizzontescuola

"Il mondo della scuola è centrale per il Paese, per lo sviluppo della società: dalla scuola si ricostruisce l'Italia. Dobbiamo ripristinare il principio di autorità" della scuola e dei presidi. "L’anarchia vuol dire assenza di autorità e noi dobbiamo sconfiggere quella cultura sessantottina che purtroppo ancora esiste nel nostro Paese”. tg24.sky

Valditara è il ’68: l’ossessione del ministro per la contestazione, poche idee ma ben confuse - valditara è il ’68: l’ossessione del ministro per la contestazione, poche idee ma ben confuse - Prendiamo il caso del rapporto insegnante-studente: l’autorevolezza del primo dipende dalla sua capacità ... Esattamente il contrario dell’ossessione di valditara, secondo cui uno è… autorità per il ... unita

Ministro Valditara: Fermare la cultura sessantottina. E cita il terrorismo: Oggi elementi che ricordano gli Anni 70 - Ministro valditara: Fermare la cultura sessantottina. E cita il terrorismo: Oggi elementi che ricordano gli Anni 70 - “Dobbiamo ridare autorevolezza non soltanto retributiva ... Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe valditara, intervenendo in videocollegamento con il Congresso nazionale ... ilfattonisseno