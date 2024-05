Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato al Festival dell'Economia di Trento ulteriori aumenti per gli stipendi dei docenti. L'articolo Stipendi docenti, Valditara: “Oltre 3 miliardi per il nuovo contratto. orizzontescuola

Scuola, Valditara al Festival dell’economia di Trento: Docenti, quest’anno aumenti per 300 euro al mese - Scuola, Valditara al Festival dell’economia di Trento: docenti, quest’anno aumenti per 300 euro al mese - “Ho chiesto e ottenuto che la scuola possa avere altri 3 miliardi per il nuovo contratto dei docenti, con una media di aumenti 160 euro al mese. Tra l’anno scorso e il 2024 parliamo di quasi 300 euro ... ildenaro

Valditara e l'investimento sull'istruzione: “Tre miliardi per i nuovi contratti dei docenti. Dante Guai a ripudiarlo” - Valditara e l'investimento sull'istruzione: “Tre miliardi per i nuovi contratti dei docenti. Dante Guai a ripudiarlo” - «Ho chiesto e ottenuto che la scuola possa avere altri 3 miliardi per il nuovo contratto dei docenti, con una media di aumenti 160 euro al mese. Tra l’anno ... gazzettadelsud

Valditara: tre miliardi per il nuovo contratto degli insegnanti - Valditara: tre miliardi per il nuovo contratto degli insegnanti - Al Festival dell’Economia l’annuncio del ministro dell’Istruzione: aumenti di circa 160 euro al mese. «Riportare nelle scuole la cultura del rispetto» ... ilsole24ore