Va a pesca ma il pesce scappa - picchiata dal fidanzato Lui ai carabinieri | Sono di Tor Bella Monaca non ho paura

(Di domenica 26 maggio 2024) La donna è sfuggita a un pestaggio sulle sponde del Lago di Bolsena. E’ il lago vulcanico più grande d’Europa: lo riconoscete? – (ilcorrieredellacitta.com) Un motivo futile che ha acceso la scintilla di un vero e proprio pestaggio ai danni della compagna, che era con lui are. La ragazza si sarebbe distratta un attimo mentre cercava di tirare su unche aveva abboccato all’amo, facendolore: un errore da niente che però è bastato a un 33enne come motivo per decidere di picchiarla mentre si trovavano sul Lago di Bolsena, a pochi km da Roma.

