(Di domenica 26 maggio 2024) Il presidente russo Vladimirè arrivato a Tashkent domenica sera per unadi due giorni innell'ambito di numerosi tour all'estero per dare il via al suo quinto mandato. Questo è il terzo viaggio all'estero per il leader russo dal suo insediamento il 7 maggio. Durante il suo viaggioavrà colloqui con il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev.

Il presidente russo Vladimir Putin sarà in visita di Stato in Uzbekistan . Putin terrà dei colloqui con il suo omologo uzbeco Shavkat Mirziyoyev. Putin in visita in Uzbekistan Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in visita di due giorni in Uzbekistan , dove avrà colloqui con il presidente ... periodicodaily

Uzbekistan, l'arrivo di Putin per la visita di Stato - uzbekistan, l'arrivo di putin per la visita di Stato - (LaPresse) Il presidente russo Vladimir putin è arrivato a Tashkent domenica sera per una visita di due giorni in uzbekistan nell'ambito di ... stream24.ilsole24ore

Zelensky: Mosca prepara altra offensiva. Medveded: guerra mondiale se Usa attaccano obiettivi russi - Zelensky: Mosca prepara altra offensiva. Medveded: guerra mondiale se Usa attaccano obiettivi russi - Ucraina: Zelensky va a Kharkiv, "russi preparano nuova offensiva" L'escalation della Russia: putin aumenta la produzione di armi: "Un passo avanti al nemico per vincere""La Russia sta radunando un al ... msn

Putin in visita di Stato in Uzbekistan - putin in visita di Stato in uzbekistan - Il presidente russo Vladimir putin sarà in visita di Stato in uzbekistan. putin terrà dei colloqui con il suo omologo uzbeco. periodicodaily