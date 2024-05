Uomini e Donne - Aurora Tropea non torna a settembre 2024? Il motivo che non ti aspetti

(Di domenica 26 maggio 2024) Ainizierà la nuova stagione televisiva dimapotrebbe non farne parte. La dama del trono over è nel parterre femminile da circa quattro anni e ad oggi non ha ancora trovato l’amore. Ma ildella sua presunta assenza non ha a che fare con questo, bensì con una decisione di Maria De Filippi. Scendiamo nei particolari.: ecco perchépotrebbe dire addio al trono overpotrebbe essersi giocata il posto nel parterre femminile del trono over dopo aver oltrepassato il limite con Cristina Tenuta. Nella puntata didel 13 maggiosi è parlato di una lite furiosa avvenuta dietro le quinte. Le due dame hanno discusso animatamente, maha usato parole molto offensive nei confronti di Cristina ed è arrivata persino a tirarle su la gonna. Maria De Filippi è rimasta letteralmente basita dal suo comportamento e l’ha invitata a chiedere scusa, ma ciò non è avvenuto.

Un Andrea Cerioli che non ti aspetti è apparso nella giornata di ieri sui social. Papà da circa quattro mesi della piccola Allegra, nata dalla relazione con la sua ex corteggiatrice, nonché scelta in quel di Uomini e Donne, Arianna Cirrincione, l’ex tronista si è guadagnato in men che non si dica l’etichetta di DILF mostrandosi più o meno come mamma l’ha fatto. isaechia

Il programma tv “Uomini e Donne” è andato in vacanza. Il 24 maggio 2024 è stata trasmessa l’ultima puntata di questa ultima stagione del dating show condotto da Maria De Filippi. Si ripartirà come sempre a settembre. ma il pubblico affezionatissimo del programma non si annoia di certo. caffeinamagazine

Sono più innamorati che mai Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, la coppia del Trono over di Uomini e Donne che si è conosciuta nel parterre del noto dating show di Maria De Filippi. Nell’ultima puntata andata in onda il 24 maggio i due hanno lasciato il programma mano nella mano. isaechia

