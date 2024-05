‘Un’Europa che parla di Sud’ - De Caro e Picierno ospiti del circolo Pd di Santa Maria Capua Vetere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 26 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIncontro elettorale con Antonio Dee Pinaper ildel Partito Democratico di. Nell’ambito del tour che li sta portando nelle 6 regioni che compongono la circoscrizione Meridionale in vista dell’appuntamento con le urne di sabato 8 e domenica 9 giugno quando si rinnoverà ilmento Europeo per il prossimo quinquennio, il sindaco di Bari e presidente ANCI e la casertana vice presidente dell’aula di Strasburgo, arriveranno alle ore 17 a palazzo Del Balzo, già sede deldell’Unione, in via Gaetano Cappabianca per incontrare iscritti, simpatizzanti ed elettrici ed elettori del Partito Democratico, nella cui lista sono candidati per un seggio europeo.