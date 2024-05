Un’estate di concerti in Toscana | i festival e gli eventi imperdibili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) Firenze, 26 maggio 2024 – Il profumo di gelsomino nell’aria non tradisce. E’ quasi estate. Insieme al mare, al sole e all’abbronzatura non vedete l’ora di vivere una nuova stagione di. Sotto al palco, occhi alcielo, in bocca il sapore di birra che si mischia alla salsedine e con la mente sgombra per fare spazio alla musica. Allora vediamo quali sono i più importanti appuntamenti di questa estate. Firenze Rocks Due giornate di puro rock che danno il via ufficiale all’estate fiorentina e la rendono più rovente che mai. Se il buongiorno si vede dal mattino, la sveglia sia il Firenze Rocks. Giovedì 13 giugno saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze i Bob Vylan prima degli Avenged Sevenfold, headliner della giornata, che faranno ritorno sei anni dopo la loro ultima esibizione in Italia e con un’unica tappa nel nostro Paese.