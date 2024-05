Una lite tra familiari sfocia nel sangue | colpi di pistola contro una donna - è grave

Finisce in tragedia la sparatoria avvenuta al Villaggio Prenestino di Roma. È morta nella notte tra giovedì e venerdi Caterina Ciurleo, la donna di 81 anni colpita per errore da un proiettile vagante alla schiena durante una sparatoria il pomeriggio del 23 maggio. secoloditalia

Un uomo di ventotto anni è stato fermato perché sospettato di essere l’autore dell’omicidio avvenuto il 23 maggio in via della Riserva Nuova, vicino a via Prenestina a Roma. Nella sparatoria, avvenuta in zona Villaggio Prenestino, è rimasta gravemente ferita una donna di ottantuno anni, che è poi deceduta in ospedale per una ferita d’arma da fuoco. thesocialpost

Lite in famiglia nel Brindisino, una donna ferita a colpi di pistola