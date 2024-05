Una giornata da vivere in fattoria I bambini alle prese con api e agnelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Unaalla scoperta dei segreti della natura. E’ quanto vissuto dai tantie dtante famiglie che hanno partecipato ai laboratori didattici promossi, ad Appignano, dall’agriturismo ‘Il Gigante’ dell’azienda agricola ‘Liliana Vagnoni’. L’appuntamento è stato anche patrocinato da ‘Made in Piceno’, ‘Mete Picene’, Cia e il Consorzio per la tutela dell’agnello del Centro Italia. Laè stata caratterizzata da tanti momenti interessanti e, allo stesso tempo, divertenti. A cominciare, ad esempio, dal laboratorio dedicato alla caseificazione, passando poi a quello che ha condotto i partecipanti a scoprire il fantastico mondo della api innza di un apicoltore amatoriale. Per capire meglio il comportamento delle api, è stata installata anche un’arnia didattica in vetro. Successivamente, è andato in scena anche il laboratorio dedicato alla manipolazione della lavanda, a cura di ‘Sibillini Renaissance’.