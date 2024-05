Una città vitale e attenta Avanti così

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) Un centropieno ecome in poche altre occasioni. Eanche la quindicesima edizione dei "Dialoghi" ha colto nel segno con un argomento, "Siamo quello che mangiamo?", vicino a tutti e che può essere declinato dalla più semplice carbonara alla cucina cosiddetta "esperienziale", celebrata in quei ristoranti stellati dove si entra pagando il biglietto come a teatro. Tante le riflessioni proposte (oggi addirittura attraverso nove eventi) e tante le persone che hanno affollato piazza del Duomo, il Manzoni e il Bolognini per rileggere, insieme a letterati e chef, un argomento ineludibile: la nostra tavola. .