Ultra - il racconto del potere La scommessa dei conservatori di Ecr e di Melon - stanchi di rimanere fuori dai giochi di Bruxelles

(Di domenica 26 maggio 2024) Il Gruppo Europeo deie dei Riformisti (Ecr) è stato fondato nel 2009 come risposta alla crescente insoddisfazione di alcuni partiti politici europei rispetto alle politiche e le strutture del Gruppo del Partito Popolare Europeo (Ppe) e del Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici (S&D). L’obiettivo principale dell’Ecr è quello di promuovere un’agenda politica basata sui principi delsmo, del libero mercato e della sovranità nazionale all’interno dell’Unione Europea. E, tanto più che il leader del partito europeo è Giorgiai (e in Polonia il Pis continua a pesare molto, sebbene il governo sia guidato dal popolare Donald Tusk), ora che le elezioni si avvicinano sono sempre maggiori gli interrogativi su quanto ancora Ecr potrà essere escluso dalle nomine importanti, sia in Commissione sia nel Parlamento europeo.